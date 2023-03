Blanca Paloma está unas horas más cerca de conocer si Loreen será una rival y compañera de viaje en su camino hacia la próxima edición del Festival de Eurovisión. La cantante sueca y ganadora en 2012 con 'Euphoria' se juega repetir esta experiencia esta noche en la final del Melodifestivalen 2023 con 'Tattoo', en la que podría coincidir con la representante de España, a la cual se deshace en halagos en declaraciones que concedido en exclusiva a YOTELE.

"No he visto la actuación, pero la he escuchado cantar, y es una cantante increíble. Es tan espiritual... Es como ver a una hermana porque hace como una curación, como que cura a la gente. Es tan poderosa...", afirma la artista.

Por otro lado, Loreen no ve a Blanca Paloma como una rival a batir, sino más bien como una artsta con la que compartir: "Sé que es una competición, pero veo a todos estos cantantes, a estos artistas y creadores, como soldados que están luchando por curar y por el amor, y al final del día piensas "eso es lo que es"".

"Cuando la vi dije "es buena, es muy muy buena y está haciendo un trabajo precioso, espero que ella sepa que es increíble y lo que hace, con esa energía que transmite a través del gesto con sus manos... es muy espiritual" Espero que vea esto, porque es como una hermana", sentencia Loreen.

Como apuntábamos, Loreen solo tiene que cumplir con un úlimo e importante trámite: ganar la final del Melodifestivalen 2023. A pesar de la gran favorita, la cantante tiene convencer al público y al jurado con 'Tattoo' en una gala en la que Marcus & Martinus, pareja de gemelos noruegos, que también despiertan el interés de sus seguires.