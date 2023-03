Una semana después del estreno de 'Supervivientes', muchos de los concursantes ya se encuentran al límite de sus fuerzas. El pasado domingo Patricia Donoso comunicó su decisión de dejar el concurso, pero finalmente decidió darse una oportunidad y aguantar. Una decisión que apenas le duro unos días porque en la gala de este jueves optó por poner fin a su aventura definitivamente.

"Estamos con el tema casi desde que empezó el concurso, entonces en algún momento lo tendremos que parar", le dijo el presentador ante las constantes amenazas de abandono por parte de la concursante durante toda la semana. "Esto no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca, no me siento bien, no estoy a gusto", manifestó ella.

"Estoy minando a mis pobres compañeros, que tiran de mí muchas veces, y no puedo hacer eso, porque este es un concurso también de psicología, comentó. "Y yo he decidido que me voy. Pero lo decidí a las veinticuatro horas", terminó diciendo. "Me conozco muy bien y sé perfectamente que cuando digo una cosa, la mantengo", sentenció.

"Y lo que quizás más me duele es que nos separen televisivamente hablando, pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy" le dijo a Jorge Javier. "Yo, sinceramente, si esto tiene que suceder, me gustaría que sucediera ya, porque evidentemente tendremos que enviar a otro concursante y todavía puede engancharse al concurso y convertirse en ganador, pero me encantaría que te quedaras", confesó el presentador. "Si has decidido que no, sabes que esto va a traer consecuencias. Y, probablemente, pasaremos mucho tiempo sin tener ningún tipo de relación, cosa que me duele porque me lo paso muy bien contigo". "Si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa", le dijo.

Finalmente Patricia Donoso decidió abandonar y, tras recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros, puso fin a su experiencia en 'Supervivientes'.

Pero la cordobesa no fue la única que se vio superada por el reality. Katerina Safarova también quiso dejar el concurso. "Me quiero ir porque no me gusta la experiencia", comenzó explicando la joven "Las picaduras... ayer me empecé a encontrar muy mal. Mentalmente tampoco me encuentro bien ni cómoda", confesó a Jorge Javier. "No estoy bien. Cada día es abrir los ojos y decir que me quiero morir antes que estar aquí".

El presentador trató de animarla e incluso permitieron que su padre la llamara para darle fuerzas. Tras la conexión en directo con Jorge Javier prometió que se lo pensaría.

Finalmente decidió darse una nueva oportunidad y continuar en el concurso hasta que aguante. "No era el momento de irme", alegó tras su regreso a la Palapa.