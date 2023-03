La tertulia de actualidad que cada jueves reúne en 'El Hormiguero' a Pablo Motos con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val no quiso perder la oportunidad de hablar sobre los actos del 8M y algunos de los momentos de tensión que se vivieron en algunas de las celebraciones.

Los colaboradores abrieron debate sobre la situación que se vivió este año durante el Día Internacional de la Mujer. "Creo que cada vez generan menos ilusión las manifestaciones", apuntó Cristina Pardo. "Es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Igualdad. "Han convertido el feminismo, que es seguramente el movimiento más importante de los últimos 150 años, en algo antipático", señaló Juan del Val.

Para hablar de este tema, 'El Hormiguero' rescató algunas de las declaraciones de Irene Montero en uno de los actos. "Y va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla, y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos", comentaba la ministra. Unas palabras que cabrearon mucho a Nuria Roca y le llevaron a protagonizan un sonada salida de tono en pleno directo.

"A lo mejor no conoce lo suficiente mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir", dijo visiblemente cabreada. "A lo mejor, a esta edad, yo no sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir".

"¿Con qué hombres se acuesta esta gente? Lo digo con total cariño. Una dice el otro día que a los hombres nos asustan los vibradores. ¿A quién? ¿A quién le asusta hablar del placer de las mujeres? A mí no", apuntó Juan del Val uniéndose a las protestas de su mujer. "Lo que es ridículo es que le estén dando bola a este tema cuando realmente hay otros mucho más importantes como la brecha salarial", apostilló Tamara Falcó.