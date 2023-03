Orestes y Rafa, históricos concursantes de 'Pasapalabra' se han convertido en dos de los rostros más conocidos, y apreciados, de la televisión en España. Su incansable dedicación con acerse con el bote del programa ha llevado a que los espectadores les hayan cogido cariño y abre la puerta a que ellos mismos se sinceren y, poco a poco, cuenten más detalles sobre su vida privada.

Esta semana, ambos han acudido a un programa especial de 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, en el que se han abierto en canal y han contado más de una intimidad. Durante la entrevista, Motos se interesó por los métodos de estudio que siguen ambos concursantes. Rafa fue el primero en responder, dejando atónita a la audiencia: "Cuando empecé, eché bastantes horas entre estudiar y ver roscos antiguos. Unas doce o catorce horas y sin fines de semana".

En el caso de Orestes considera clave tener una buena base para enfrentarse con rapidez al juego: “Cuanto más construyes más ensamblaje tienes para que los nuevos conocimientos se vayan acoplando, no es como partir de cero. Si además tienes sentido del humor se te ocurren más reglas nemotécnicas para poder asimilarlas”. Como su compañero Rafa, Orestes asegura que el tiempo que dedica a estudiar es ahora menor que cuando empezó.

Sus tardes en 'Pasapalabra' son casi como jornadas laborales por ese motivo, Orestes cree que es clave saber diferenciar entre trabajar y divertirse: "No dejo que el programa monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de cosas de mi vida. yo estudio filosofía allí en Pamplona y me encanta. Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”, apunta.