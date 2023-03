Los fans de 'Supervivientes' todavía no han superado que Lara Álvarez haya decidido abandonar el programa después de ocho años. Esta nueva edición del reality está siendo diferente, pero Laura Madrueño está a la altura y ha cautivado a los espectadores. Aún así son muchos los que no puede evitar acordarse de la asturiana que no se ha pronunciado al respecto desde el estreno del programa.

En los últimos días han sido muchos los que han manifestado sus sorpresa tras la actitud de Lara Álvarez. La presentadora no ha hecho ninguna manifestación pública hacia el programa ni hacia su sucesora. Sobre todo después de que Jorge Javier Vázquez, Laura y Ion Aramendi le hayan dedicado un cariñoso recuerdo en directo en las diversas galas que ya se han emitido. El músico gallego que le ha devuelto la ilusión a Lara Álvarez: así fue su romántico reencuentro La presentadora ha optado por la callada por respuesta y no ha hecho aprecio a ninguno de esos mensajes. Tampoco ha felicitado ni deseado suerte al equipo del que se ha rodeado durante estos años. Un desplante muy sorprendente que ha ido de la mano con su desaparición en redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) Pero todo tiene una explicación. De hecho ha sido ella misma la que ha vuelto a aparecer en sus redes sociales explicando donde ha estado durante estos días de silencio. La presentadora, que ha decidido tomarse unos meses sabáticos, ha decidido emprender un viaje en solitario a un lugar indeterminado que, por ahora, ha preferido no querer revelar. Lara Álvarez se pronuncia por primera vez sobre su maternidad: "Tomé la mejor decisión de mi vida" "Hace unos días ocurría esto. Aún sigo perdida por paraísos que me están dejando sin aliento. Palabra que a la vuelta lo comparto con vosotros. Ahora desconecto de nuevo para seguir conectada a lo que este país me está regalando. Gracias por vuestros mensajes… como veis el motivo de la desconexión es más que bueno, nos vemos pronto!! (o no…)" escribía en este post con el que no ha querido profundizar mucho más en el asunto.