Bárbara Rey continúa con su visita por las televisiones a raíz del estreno de su serie 'Cristo y Rey', en la que destapa los episodios más duros de su vida, y ahora también, por el estreno de 'Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente', la docuserie sobre su vida que estrenará próximamente Antena 3.

Después de haberse sentado en el chester con Risto Mejide, la vedette ha visitado 'El Hormiguero', donde ha hablado sobre su romance con el rey emérito y al maltrato que sufrió por parte de Ángel Cristo. Aunque uno de los momentos más destacados sucedió al final de la entrevista, cuando Pablo Motos le quiso preguntar por ese supuesto chantaje a Juan Carlos I.

"Esa es una cosa que se va a aclarar porque no es cierto. Si de verdad hablan de esas cantidades de dinero y de todo lo que se está hablando, me gustaría saber quien lo tiene porque yo no tengo ni idea. Se me está culpando de muchísimas cosas", sentenció contundente.

"Yo puse una querella a otra cadena y después de cinco años o casi seis por llamarme prostituta, chantajista y de todo la indemnización fue de 30.000 euros. Y había que pagar a la abogada que se llevó un porcentaje muy alto. Pero yo no lo hago por dinero ni por nada yo solo quiero que se sepa la verdad. Pero cuando ha salido y les han condenado no han dicho ni de esta boca es mía", confesó Bárbara Rey haciendo alusión a Telecinco.

"Ellos solamente presumen de lo que dicen y tal. Menos ahora que no me nombran. Es curioso, ahora resulta que después de que hemos tenido un programa extraordinario y que hubo una audiencia que no la ha habido nunca, tanto por Risto como por mí, yo no tengo cabida en esa cadena", declaró la vedette haciendo refenrencia al nuevo Código Ético de Mediaset en el que se ha vetado a 13 rostros muy conocidos de la televisión, entre ellos Bárbara Rey.

Antes esas declaraciones, Pablo Motos quiso preguntarle si tenía claro quién era esa "mano negra" que estaba impidiendo que se hablara de ella. "Se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos y que provienen de donde provienen. Solo tienes que pensar un poco, las amistades peligrosas sabemos muchos cuáles eran. Algunos están aquí y otros se fueron, pero bueno, hay descendencia", sentenció aludiendo seguramente a Borja Prado, el presidente de Mediaset, que es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien fuera administrador privado del Rey Juan Carlos I.