Que Piqué no es muy partidario de la prensa del corazón era algo más que evidente. No es la primera vez que el ex jugador de Fútbol Club Barcelona protagoniza algún encontronazo con los medios de comunicación. Siempre ha mostrado su rechazo a este mundo, pero la realidad es que parece que está más pendiente de él de lo que quiere hacer creer.

'Socialité' ha desmontando su discurso con un vídeo en el que demuestra que el futbolista podría tener a 'Sálvame' como referente en sus directos de la 'Kings League'. Laura Roge ha sido la encargada de destapar la realidad que hay detrás de sus tertulias deportivas. Ibai se une a los ataques contra Piqué y estalla: "Hacerte el modernito con 40 tacos" Tal y como se recoge en el vídeo se veo como tanto Piqué como sus colegas utilizan muchos ganchos, frases o fórmulas que tarde tras tarde se repiten en 'Sálvame'. Además la estética que sigue su programa es muy similar a la del programa de Jorge Javier: "todos se sientan en sofás y comen como si estuvieran en su casas", apuntan. "Además en ambos casos la alimentación prima antes que la vocalización". pic.twitter.com/NyInhG8tva — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) 6 de marzo de 2023 En el reportaje también recuerdan que "en el show de Piqué también hay discusiones y amagos de abandonar el plató", como el encontronazo que tuvieron Ibai Llanos y Piqué que casi lleva al ex jugador del Barça fuera del plató. Un comportamiento muy habitual en todos los colaboradores de 'Sálvame'. Piqué y sus colaboradores también aluden al concepto "bomba" cada vez que tienen una exclusiva y en ambos modelos usan la cuenta regresiva para anunciarlas. El dineral que ya se han embolsado Shakira y Piqué en su guerra mediática tras la canción El vídeo está arrasando en redes sociales y algunos de los colaboradores de Piqué no han podido evitar reaccionar. "Este es el vídeo más real y acertado que he visto en mi vida", señaló Iba Llanos o "me pido Belén Esteban" apuntaba el streamer DjMaRiiO.