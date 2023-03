Desde que Mediaset ha puesto en marcha su nuevo Código Ético en el que se impide hablar de algunos de los rostros más famosos del panorama del corazón, están cobrando relevancia otros famosos a los que quizá antes no se les daba tanto protagonismo.

Prueba de ello han sido algunos de los invitados que el pasado viernes visitaron 'Viernes Deluxe'. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada visitó el plató para cargar duramente contra Carmen Lomana. La que fuera su amiga recibió bastantes dardos envenenados a los que tuvo que sumar también la dura columna que Jorge Javier Vázquez escribió sobre ella en su blog de 'Lecturas'.

Estos ataques han hecho reaccionar a la socialité que, aprovechando la sección en la que colabora en el programa de la COPE, ha respondido a todos ellos. "He tenido una semana terrorífica. Normalmente, lo gestiono muy bien. Sé quién soy y dónde estoy, pero hay veces que no", empezaba diciendo. "He sufrido, desde que aparecí en el panorama, unos ataques bestiales, calumnias… Cosas que no me voy a poner a explicaros, pero que son para escribir un libro. De maldad intrínseca".

"Procuro gestionarlo bien, pero te puedo asegurar que esta semana he tenido un ataque de ansiedad. Se me nubló la cabeza, no podía hablar. Gracias a que me dieron una pastilla", desveló haciendo referencia al mal trago que pasó después de los ataques. "El otro, Jorge Javier, escribió un artículo demoledor sin venir a cuento. Me puse muy mal, me quiso dar la puntilla", aclaró. "Ya sufrí una vez acoso y derribo por parte de ‘Sálvame‘. Dijeron: ‘A esta pija la vamos a liquidar y nadie más la volverá a llamar en su vida'".

"No solo a los niños y a los adolescentes se les hace buylling. Todos hemos visto cómo en un programa de televisión ha habido acoso y derribo de mucha gente. Una falta de empatía y de caridad humana al prójimo bestial. Espero que esto vaya remitiendo", sentenciaba Carmen Lomana.