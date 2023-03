Como era de esperar, 'Sálvame' arrancó la semana hablando del tema de estos días. La inesperada ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha dejado a todos de piedra, incluso a la sobrina de Isabel Pantoja a la que esta decisión del esgrimista le ha pillado de sorpresa.

En el plató, su gran amiga Belén Esteban ha querido salir en su defensa y hablar de como se encontraba la ex colaboradora. La princesa del pueblo se encontraba en medio de un speech cuando sufrió un percance que le impidió continuar. Su bomba de azúcar empezó a pitar avisándola de que estaba sufriendo una bajada. "Es que me ha pitado el aparatito del azúcar, ¿me podéis traer un sobre de azúcar, por favor?", pedía al equipo del programa.

"Nada, nada, la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar", aclaraba ante la preocupación de algunos de sus compañeros.

En ese momento un miembro del equipo entraba en plató con un vaso con un poco de azúcar para solucionar el programa. Belén se lo bebía y continuaba con la tertulia como si nada, pero tras una pausa publicitaria Belén Esteban desaparecía abruptamente de 'Sálvame'. Con el micrófono todavía abierto, se le escuchaba decir preocupada por el resultado de sus pruebas de azúcar. El resto de horas que duró el programa nada más se supo de ella y de su estado de salud.