A solo tres días del comienzo del concurso, 'Supervivientes' ha vivido el primer amago de abandono de la edición. 'Conexión Honduras' empezó el programa con Patricia Donoso anunciando que quería dejar el concurso.

"Esto no es lo mío. A mí la gente que me dice que esto es una experiencia y quiere volver, les traería. Me da rabia no poder aguantar, pero no", aseguró la concursante durante su conexión con Ion Aramendi.

"Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado. Decidí que me iba a ir, aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más. Cuando vi que tardaba tanto en tirarme del helicóptero empecé mal y vi que me superaba. Es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente. Esto es pura realidad, es horrible. Me quiero ir", repitió rotunda.

"Quiero pedir perdón a la productora por todas las horas que les he hecho pasar, por ser la tía coñazo de la edición, pero tengo que ser fiel a lo que siento, y, si regreso, voy a hundir al grupo. Yo no soy esta que estás viendo, soy una persona perfectamente capaz de muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo estar más aquí", concluyó.

La decisión estaba tomada y la empresaria estaba ya en el barco para abandonar la isla cuando Ion Aramendi anunció que Patricia Donoso había cambiado de idea. "Ha recapacitado y se dirige a Playa Royal", informó el presentador.

Finalmente Patricia Donoso decidió continuar, al menos de momento, con su aventura en 'Supervivientes'.