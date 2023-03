'Viernes Deluxe' aprovechó el estreno de 'Supervivientes' para comentar la primera gala del reality. En un momento de esa tertulia, el presentador quiso interrumpir para hacer una confesión sobre una de las participantes: Adara Molinero.

"¿Me dejáis que me ponga un poco en plan abuelo cebolleta?", comenzaba diciendo el presentador, que recordó su primera reunión previa a 'Gran Hermano 17', su primera edición como maestro de ceremonias, y se dio a conocer la ahora concursante del programa de aventuras. "Antes de empezar a presentar el programa, me reuní con toda la gente de Zeppelin y me enseñaron las fotografías de los concursantes".

El catalán continuó relatando lo que le dijo el equipo de casting sobre la exnovia de Gianmarco: "Me acuerdo que estábamos en los postres y me dijeron: 'A ver, es una chica muy especial. Cuando hables con ella, verás que necesita su momento. Es como si estuvieses hablando con ella desde la Palapa. Te contestará con un poco de retorno".

"Se me quedó esa frase. Al cabo de los años, mirad en lo que se ha convertido Adara. Para mí, desde luego, es una pieza fundamental en los realities de este país", confesaba el autor de 'Antes del olvido'. Sin embargo, no todos los colaboradores estuvieron de acuerdo, pues Carolina Sobe señaló la importancia de Miguel Vilas en el protagonismo de Adara en el reality.

"También ha tenido su ayuda, porque Adara, sin él, no era nadie", decía, sin convencer a Jorge Javier, que defendía a la concursante. "Bueno, pero que, en GH 17, hizo un papel maravilloso. Y el papel en ese Gran hermano VIP, esa historia con Gianmarco, que luego acabarían como acabarían, pero fue historia de la televisión española".

"Y, además, tengo que decirlo. Le tengo mucho cariño a Adara por muchos aspectos, pero también por una razón muy especial. Cada vez que la veo, me acuerdo de Mila en ese programa", concluyó.