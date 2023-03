El último programa de 'La Resistencia' recibió la visita de Silvia Alonso. Una invitada muy esperada por los seguidores del programa porque la actriz es la pareja de David Broncano. Este no era la primera vez que visitaba el formato de Movistar, pero en su anterior intervención estuvo bastante tensa.

Desde el primer momento las bromas entre ellos no dejaron de repetirse e incluso hablaron sobre su relación. En más de una ocasión Silvia Alonso dejó sin palabras a Broncano. La primera, cuando le comparaba con el protagonista de la película que presentaba, que se enamora de la novia de su mejor amigo: "Mira, como tú", señaló dando a entender cómo fueron los comienzos de su relación.

Uno de los momentos más comentados fue cuando la actriz le entregó su particular regalo con el que, por si quedaba alguna duda, terminó de confirmar su relación. "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas, pero otra son cosas privadas. Estás loca. Me da pudor", comentó David Broncano el verlo.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2023

"No es tan grave. Resulta que hace un año tuve covid, era su cumpleaños y le hice un cuadro basado en una foto nuestra con mucho amor. Lo hice con mucho amor y además me parece un regalo increíble porque él me ha quedado bastante bien", afirmó mientras mostraba al público un retrato basado en una fotografía de ambos disfrazados. Un cuadro que ella misma se encargó de colocar en la mesa del presentador.

Pero si algo dejó marcada su visita fue el momento en el que la actriz respondió a las clásicas preguntas del programa. Silvia Alonso compartió con el público cuanto dinero tiene en el banco y sus relaciones sexuales.

"En cuanto al dinero, tengo como para dar la entrada de un piso, pero ahora mismo estoy en paro. Tengo ahorros pero, claro, no tanto como tú. Que yo ahora sé cosas”, contestaba Silvia.

Tomad, sucios morbosos, las preguntas clásicas pic.twitter.com/xAyYw2OuAO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de marzo de 2023

Tampoco se cortó en hablar de sus relaciones sexuales con el presentador. "Esta semana la verdad es que... Bueno, ayer se compensó. Pero ha habido mucha enfermedad, mucha gastroenteritis", dijo. "Mucha gripe y problemas estomacales, habría sido una escabechina", confirmó Broncano.

"Venga 85 veces", contestó, levantando los aplausos del público. "Si son 85 veces, se puede dejar", bromeó el comunicador.