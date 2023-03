'Sálvame' no está pasando por su mejor momento. El programa ha perdido muchos espectadores y los cambios en la nueva dirección de Mediaset y su nuevo código ético están modificando un poco la esencia del programa. En los últimos meses se ha visto recortada su duración en televisión. Ahora la audiencia más fiel puede seguir con el programa en la plataforma de pago de MiTele.

Es ahí donde pasan muchas cosas que los espectadores de televisión no ven. Como el último momento que protagonizó Alonso Caparrós a raíz de una inocente broma de Kiko Matamoros.

"Estábamos comentando que si Alonso Caparrós está vivo", apuntó con sorna el colaborador. Un comentario por el que terminó derrumbándose hasta el punto de reconocer que había pedido incluso perdón a los directores del magacín por su bajo estado de ánimo y, por tanto, su rendimiento durante el programa.

"Tengo que decirlo y os pido disculpas. Antes de entrar le he dicho al director que me disculpara. Me han pasado últimamente una serie de cosas, que no voy a contar, a nivel personal que me tienen un poco fuera de mí", reconocía. "No es el momento, pero me siento un poco ausente. Solo lo he dicho porque quería disculparme. Prefiero que me deis unos días y si queréis os lo cuento."

"Ahora está reciente, está vivo y activo, necesito unos días para poder hablar de ello. No quiero seguir, no es el momento. Estoy ausente, pero tengo mis motivos. Son personales, sentimentales y tienen su repercusión en mi día a día en todos los aspectos", añadía Caparrós, derrumbándose definitivamente.

"Os pido por favor que no me preguntéis más. Es algo que puedo arreglar y se va a arreglar, sin duda, pero a costa de cosas. Me ha removido muchas cosas", sentenciaba el colaborador. "No hace falta que nos cuentes nada, lo que quiero es que estés bien", subrayaba Matamoros.