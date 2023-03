'Supervivientes 2023' arrancó la pasada noche en Telecinco. La nueva edición ha venido cargada de novedades. La más llamativa fue la desaparición de Lara Álvarez de Honduras. La presentadora ya había anunciado que dejaba el programa para dedicarle más tiempo a su vida personal. En esta primera emisión, los focos estaban puesto en Laura Madrueño.

La nueva presentadora se convirtió en lo más comentado en esta primera gala. Ella y el nuevo look de Jorge Javier Vázquez para dar la bienvenida a los concursantes que se podrán al límite en las playas del Caribe.

El presentador ha sorprendido al aparecer con un corte de pelo degradado y parte de la ceja izquierda afeitada. Un nuevo estilismo que no solo ha causado gran revuelo en redes sociales sino que también ha desatado los comentarios en plató. "Claro, es que tenemos un casting de gente tan joven que he ido a mi peluquera y le he dicho: 'Ponme niñato', y me ha partido la ceja", comentaba el presentador entre risas.

Otra cuestión que ha llamado mucho la atención de su look fue el traje que escogió para esta primera gala. Aparentemente un traje negro que al darse la vuelta mostraba la espalda de la chaqueta donde lucía una cola de sirena.