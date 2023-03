ATRESplayer Premium y Bambú Producciones han presentado este martes ‘Nacho’, su nueva serie. Un "biopic" de Nacho Vidal que en un principio se iba a emitir en la desaparecida Lionsgate+, pero que finalmente se verá a partir de este próximo domingo, 5 de marzo, a través de la plataforma del grupo Atresmedia.

Compuesta por 8 capítulos y protagonizada por Martiño Rivas, la serie sigue los inicios del famoso actor de cine para adultos y muestra el nacimiento de esta industria controvertida y multimillonaria. María de Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar o Nacho Novo, son algunos de los actores que completan el reparto de esta nueva ficción.

Teresa Fernández-Valdés, creadora de la serie, ha destacado que valora la adquisición de su serie como “una muestra de valentía” por parte de Atresmedia: “Cuando no tenemos casa y se propone qué nueva casa podríamos tener perfecta lo maravilloso y precioso es que, aquella en la que hicimos un ‘Velvet’ y un ‘Gran Hotel’, de pronto encajaba una serie como ‘Nacho’”.

Así pues, Teresa también ha querido aclarar que no se trata de un biopic ni de una serie porno: “Nacho es una serie de entretenimiento, no es una serie porno ni un biopic, sino una ficción que se ha tomado muchas licencias. Pero, por encima de todo, es un proyecto descarado, atrevido y controvertido.”

“Había un mensaje muy importante que enviar, que es que el porno es ficción”, ha afirmado la creadora de la serie, para la que también era "muy importante hablar del consentimiento”. "Tenemos grandes problemas en este país porque no se acaba de entender que el no es no. Y esto, ligado al sexo, es un problema mayor”, ha dicho la showrunner.

Martiño Rivas, que da vida a Nacho Vidal, ha asegurado que no se parece demasiado a él en lo que a sus atributos se refiere, pero ha valorado positivamente la experiencia: “Ha sido un viaje muy bonito, mas allá de los famosos 25 centímetros, él tenía un carisma, una presencia y una desinhibición que le convierte en un actor único en el género”, ha afirmado el gallego.

La plataforma de Atresmedia estrenará en exclusiva el próximo 5 de marzo la nueva serie original de ATRESplayer Premium, que descubre las entrañas del cine para adultos inspirándose en la vida y carrera del internacionalmente conocido Nacho Vidal.

¿De qué va 'Nacho'?

1993. Ignacio Jordá (Martiño Rivas), Nacho para todo el que le conoce, es un chaval alocado, magnético y con una energía desbordante, que ha decidido vivir su vida al límite. Nacido en una familia convencional y católica, a ojos de su padre, no es más que un joven sin futuro, carente de talento.

Pero nada más lejos de la realidad. Nacho ha nacido con un “don”. Un “don” peculiar y gracias a Sara Bernat (María de Nati), el primer gran amor de su vida, Nacho apuesta por hacer carrera en el cine para adultos y convertirse en una estrella internacional. Por fin, ha llegado la hora de demostrar al mundo que puede ser alguien. Su viaje hacia el éxito y la fama no han hecho nada más que comenzar...