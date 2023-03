'First Dates' vive una noche de estreno en la búsqueda del amor. Raúl es un chico con valores, centrado en sus estudios y que no le gusta la fiesta, pero ha querido venir a 'First Dates' para experimentar por primera vez el amor: "No es bueno vivir en una burbuja, siempre he sido muy tímido". El primerizo busca una chica sencilla, que vista de marca y siga su estilo de vida.

El programa le ha presentado a María, una joven amante del cine y la fiesta, que asiste al programa para que "no se le pase el arroz". Ya en la mesa, los primeros temas de conversación encaminaron lo que sería la decisión final de la cita. Algunas curiosidades tratadas por ambos, como la vida social o las relaciones pasadas, hicieron que María comenzase a dudar sobre su compatibilidad con Raúl: "Yo no estoy para enseñar a nadie, pero necesito un poco de experiencia" En los últimos compases de la cena, Raúl, quiso conocer un poco más a Maria. Este intento de encontrar algo en común, fue un absoluto fracaso, al conocer que María era una persona muy celosa que necesita saber en todo momento con quien, como y donde está su novio. Raúl, dio una última oportunidad a la soltera, adentrándose en el mundo de la moda que hizo todo menos arreglar la situación cuando supo que María odiaba a los pijos: "A mí, me gustan más macabras" La decisión final, como ya se había podido notar durante toda la cita, fue la negativa de ambos, que rompieron el tradicional dicho de "los polos opuestos se atraen", al no encontrar ningún punto en común durante toda la cena. Ni la tecnología, ni la moda, ni el ámbito social suplieron los problemas de mala mano que tuvo esa noche 'First Dates' para elegir a la pareja de Raúl.