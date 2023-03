Karol G ha sacado un nuevo álbum. La colombiana ha lanzado 'Mañana será bonito' y en su gira de presentación ha hecho parada en España. Con motivo de su vista, ha pasado por 'El Hormiguero' donde ha hablado sobre su nuevo trabajo y su exitosa colaboración con Shakira tras el lanzamiento de 'TQG'.

La artista ha hablado largo y tendido del proyecto que le propuso Shakira previamente y que rechazó, y de esta nueva colaboración que, según ella misma confesó, la de Barranquilla le aseguró que será el cierre definitivo a su historia con Piqué.

La artista colombiana se ha convertido en todo un referente de la música urbana. No ha dejado de recopilar éxitos en los últimos años y sus canciones se sitúan en las primeras posiciones de las listas musicales. Pablo Motos quiso recuperar todos estos datos para destacar el trabajo de Karol G, pero cometió un error garrafal que no pasó desapercibido ni para la invitada ni para las redes sociales.

"Es el truco de por qué las canciones de Becky G luego tienen millones de visualizaciones, que no tiene nada que ver con una coincidencia ni con un golpe de suerte, sino con mucho trabajo", expuso Pablo Motos.

pablo motos le dijo "Becky G" a Karol G jajdjajda su cara 🙃 pic.twitter.com/u6AaZvoLhh — axelito ⭐️⭐️⭐️ (@axelbeaster) 1 de marzo de 2023

La cara de la invitada fue un poema e intentó hacerle entender al presentador que se había confundido de nombre al llamarla por el nombre de Becky G, una compañera del género con la también ha trabajado la colombiana.

Al volver del vídeo cuando, abochornado, Pablo Motos se vio obligado a rectificar "Antes me he confundido y he dicho Becky G, en lugar de Karol G, y hay mucha gente que está apuntándome con un revólver diciéndome que no voy a acabar el programa. Ha sido un error, perdón, perdón". "No pasa nada, me pasa constantemente. Vamos a aprovechar y le mandamos un beso", concluyó ella.