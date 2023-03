'Pasapalabra' está viviendo un momento histórico. Orestes y Rafa han conseguido que el bote alcance la cifra más alta en la historia del programa. Los concursantes luchan cada tarde para llevarse el suculento premio a casa y continúan engordando la cifra que ya super los 2.190.000 euros.

Los espectadores del programa les acompañan y les siguen durante sus enfrentamientos y en ellos se ha despertado la curiosidad de saber en que se gastarían el suculento premio. Orestes Barbero se ha sincerado con la audiencia y tiene claro que no lo destinaría a una sola cosa. En su día ya aclaró en una entrevista a' El Español', que no dejaría de trabajar, pero que sí se tomaría la vida con más calma, "pudiendo calibrar bien en qué sitio y en qué momento".

Ahora ha ido un paso más allá y ha desvelado cuáles son sus planes. "Viajaría por España de forma más improvisada", confesó. "Tengo muchas ganas de conocer mi país más a fondo".

🌟 ¡Cifra histórica en el bote de #Pasapalabra! 💰 El último programa superó los 2.190.000. 😱



¿Qué haríais con nuestro gran premio? 👀 pic.twitter.com/yXvfnOa4PD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 28 de febrero de 2023

"Haría alguna inversión fija en vivienda y poder garantizarles a mis hijos, cuando los tenga, una infancia y un futuro sin agobios económicos", aseguró haciendo referencia a su futuro. Pero en lo que respecta al presente, lo tiene claro. "Buscaría causas concretas de asociaciones u ONG que tengan proyectos que yo sepa de buena tinta que son honestos. Destinaría una partida a Cáritas, es innegable que, gracias a su trabajo, sostienen a un gran número de personas en nuestro país".

Ni él ni Rafa han logrado hacerse con el premio pero cada día se quedan muy cerca. Ambos están muy centrados en seguir formándose para lograrlo cuanto antes. Orestes está centrado en aprender e interiorizar las palabras que le podrían caer en ‘El Rosco’, trabaja a diario por conseguir ese histórico bote de ‘Pasapalabra’: "Hay días que puedo estudiar cinco o seis horas, no más, pero sin un horario fijo, voy aprovechando ratos muertos, como en los trenes de ida y vuelta a Madrid, en los ratos de espera, antes de acostarme, al levantarme…"

"El programa no es mi única dedicación ni quiero dejar que monopolice mi vida, eso es algo que siempre he tenido claro. No dejo de hacer planes que me apetezcan por quedarme estudiando". Actualmente, se encuentra en el tercer curso de dichos estudios universitarios e intenta compaginar las grabaciones de los programas con los exámenes y entregas de trabajos, algo que es posible gracias a sus profesores.