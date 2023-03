Paul Burrell, el mayordomo que durante más de una década estuvo sirviendo a la casa real británica, se han sentado en el sofá de 'Viajando con Chester' para destapar los entresijos más desconocidos de la familia.

Además de hablar de uno de los mayores encontronazos con Carlos III, ha hablado sin tapujos de la muerte de Diana de Gales. Burrell ha querido defender el honor de la apodada 'princesa del pueblo' de quienes de todos los falsos rumores y mentiras que se han difundido sobre ella, como que estaba loca o que estaba embarazada el día que murió en el puente del alma de París.

"Ella estaba decepcionada, porque la mayor parte de la familia real la trataban fatal, pero no la reina", reveló.

"Ellos deciden cuando se acaba mi matrimonio. Yo no pinto nada aquí", dijo que le susurro la princesa días antes de fallecer en el accidente de coche. Una confesión ante la que Risto no pudo evitar lanzarle la pregunta: "¿La mataron?". "No. Yo no lo creo. Creo que sí hay un cierto misterio al rededor del accidente que no entendemos, cosas y preguntas que no se respondieron", respondió.

En agosto de 1997, Lady Di moría en un accidente de coche en París.

El suceso generó infinidad de teorías sobre las posibles causas.

¿Qué sabe Paul Burrell sobre todo aquello?

Confesó que él mismo se personó en el despacho de la reina al día siguiente de su muerte para contarle absolutamente todo lo que vio. "Me dijo: 'Ten cuidado Paul, hay fuerzas que actúan en mi país de las que ni yo tengo conocimiento'. Es escalofriante, viniendo de la jefa del Estado. ¿A qué se refería? Creo que a los servicios secretos que deberían estar trabajando detrás de los bastidores", reveló.

"Hay algo que persiguen a William y Harry, y es el hecho de pensar que no les contaron toda la verdad, porque una parte de esa verdad está custodiada por el servicio secreto", remató.