El guantazo que el pasado fin de semana le propinó Jacobo Ostos a Miguel Frigenti sigue dando mucho de que hablar. Tras unos días en silencio, el colaborador de 'Sálvame' regresó al programa para someterse a una terapia con Cristina Soria para intentar superar sus traumas por el acoso que recibió en el colegio. Una dura historia que conmovió a sus compañeros y sobre todo a Jorge Javier Vázquez, que una vez más, se saltó el nuevo Código Ético de Mediaset para lanzar un contundente alegato.

La nueva dirección del grupo ha impuesto unas normas con el objetivo de que los programas puedan ser una ventana para los alegatos o las opiniones políticas por parte de los presentadores o colaboradores. A pesar de estas normas, Jorge Javier no ha dudado en defender al colectivo LGTBIQ+ y a las mujeres ante la oleada de violencia contra ellos.

Todo llegaba después de que el presentador no pudiera contener las lágrimas al escuchar como Miguel Frigenti recordaba lo mal que lo pasó en su infancia. "Me acuerdo el último año que venían a pegarme patadas entre tres chavales, yo me quedaba en el suelo, esperaba a que terminaran de hacer lo suyo y me levantaba y me iba a mi casa. Era un zombie, ni sentía ni padecía", confesaba.

"Tengo ganas de llorar, por ver esto. Creo que al final es la historia de mucha gente", decía Jorge Javier tras escucharle.

Las duras palabras de colaborador llevaron a Jorge Javier a alzar la voz en ‘Sálvame’. "Os voy a decir una cosa. Esto es imparable. Le moleste a quien le moleste es la revolución y el siglo de las mujeres y de nuestro colectivo y esto es absolutamente imparable", espetaba el presentador.

"Es que hay muchísima gente que va a sentir miedo, que va a sentir temor, que va a sentir que se le mueve la silla, pero no se van a consentir comportamientos de este tipo. Basta ya de silencio y de que nos tapen la boca. ¡Basta ya de callarnos! Mujeres y colectivo LGTBIQ+, este es nuestro momento", sentenció.