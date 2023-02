La plataforma de contenidos de Telefónica, Mejor Conectados, en colaboración con Prensa Ibérica - grupo editorial al que pertenece Faro de Vigo- estrena hoy un vídeo que retrata el trabajo de DisCamino, tras entrevistarse con su creador, Javier Pitillas, y con miembros de la entidad: tanto pilotos como usuarios.

El equipo de Telefónica se desplazó a Vigo para el rodaje de "El Camino de Santiago más especial gracias a DisCamino", que se realizó en dos jornadas con un equipo compuesto por seis personas entre cámaras, producción, realización, entrevistadora… Para ello contó con la ayuda de Prensa Ibérica, encargada de la producción.

Las tres localizaciones principales del vídeo fueron la sede de DisCamino (ubicada en la Asociación Alento), el CEIP de Petelos (donde dieron una charla divulgativa y educativa) y las afueras de Vigo (donde grabaron sus entrenamientos).

DisCamino nació en Vigo en agosto de 2009 para ayudar a personas que tienen algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial a hacer realidad su sueño. Su principal actividad se centra en ofrecer la posibilidad de hacer el Camino de Santiago sobre ruedas en un triciclo-tándem con la ayuda de un copiloto.

La entidad a agrupa a una familia de 40 pilotos que ha ido creciendo día a día durante estos 14 años de rodaje, y aún lo sigue haciendo. Gracias a su esfuerzo y sus ganas de compartir la ilusión con otros, han realizado 89 caminos cumpliendo los sueños de más de 400 personas con discapacidad.

No obstante, su trabajo no queda ahí, sino que se atreven con todo tipo de aventuras como alcanzar cumbres por toda España, realizar rutas de montaña y mucho más con las que sueñe la persona y no haya podido cumplir por su situación personal.

Todo ello dirigido por Javier Pitillas, exsargento de la Policía Local de Vigo y ampliamente conocido por su apoyo a la solidaridad. Pitillas describe para Mejor Conectados la sensación de felicidad al llevar a cabo esta labor, así como la importancia de lo que cada compañero lleva dentro.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una plataforma de contenidos de Telefónica donde personalidades de éxito como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, u otros personajes como el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se lanza Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas.