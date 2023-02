'Sálvame' se ha propuesto investigar el fallecimiento de la actriz italiana Gina Lollobrigida. Su marido, Javier Rigau, se sentó en el 'Deluxe' para hablar sobre las causas de su muerte que él relaciona con un mal cuidado.

El empresario catalán habló de su relación con la actriz y desveló que desde que tenía 15 años estuvo manteniendo relaciones con ella. Pero antes de conocer todos estos secretos, María Patiño advertía que tiene información muy peligrosa de unas declaraciones de la artista italiana por las que podría correr peligro su vida si cuenta de qué se trata. "Hay una entrevista, pero no lo puedo contar, porque me han dicho: ‘María, cuidado. Corres peligro’", aseguró la presentadora visiblemente asustada.

"Si me pasa algo, queda constancia", añadió. "Hay un compañero nuestro que no voy a nombrar que fue a casa de Gina Lollobrigida hace año y medio. Entra en casa de Gina, y hay una cámara hacia Gina, que a mí me consta", desveló, pero no fue capaz de continuar con la información. "Es que me da miedo lo que me pueda ocurrir. Estoy en peligro", insistió. "No estoy exagerando nada, así que me pongo al lado de Valldeperas para que no me pase nada."

La periodista no fue capaz de dar más información sobre la teoría que ella conoce y decidió dejar al tema, atemorizada por lo que pudiera pasar.