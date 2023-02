“Coa luz do corazón” chega hoxe ó seu terceiro capítulo (19.45 horas, TVG) no que a protagonista, Corina Mañá, tras pilotar unha avioneta na primeira entrega e aprender técnicas de supervivencia na segunda, afrontará o reto de aprender a tocar a arpa. Elaborado por Producións Celta para a canle autonómica, nesta ocasión esta moza viguesa cega de nacemento contará coa axuda de Lorena Reinaldo, unha destacada música, luthier e intérprete de arpa.

Así, na emisión titulada “Paseando pola música”, Corina explicará que a súa vida é un mundo sonoro e o son do mundo é unha linguaxe que entende. Ademais, a música non é unha descoñecida para ela xa que hai tres anos que empezou a aprender a tocar o piano. Agora tratará de facerse coa técnica instrumental da arpa.

O acercamento ó instrumento parte da súa construcción. Lorena Reinaldo é luthier e tamén as fai polo que lle pode explicar a Corina a forma que ten unha arpa e as diferentes pezas que a compoñen así como o proceso de construcción. Deste xeito, os telespectadores poderán ver que as cordas son de diferentes cores segundo o son que emiten, algo que para Corina é unha dificultade. Ela mesma explica que no piano marcan as trécolas con pegatinas de formas distintas e na arpa poderiase facer algo semellante.

“Coa luz do corazón” conta neste momento coa visita de Paula Oaner, membro do grupo Lulavai, no que tamén toca Lorena. Vai buscar cordas para a súa arpa, que elaborou Reinaldo. Ó saber que ámbalas dúas pertencen a un grupo de arpistas, Corina interésase por saber máis. Así, aprende que fan música baseada na cultura celta, entre outras cousas.

Chega entón o momento en que Corina vai tocar a arpa, sempre coas ensinanzas que lle impartirá Lorena. Os seus coñecementos musicais e a súa intuición, que sempre sorprende, fan que en poucos minutos vaia comprendendo a técnica para tocar a arpa, e asombrosamente nunha breve xornada, a protagonista de “Coa luz do corazón” xa se atreve a interpretar unha peza, e é quen de tocar unha pasaxe de “A Rianxeira”.

O programa ten unha sorpresa para Corina: aparecen no taller de Lorena todas as compoñentes de Lulavai, coas súas arpas, e interpretan un tema para ela.

Este capítulo remata cunha entrevista do presentador e director, X. H. Rivadulla Corcón, a Corina Mañá, onde conta ós telespectadores como viviu a experiencia coa arpa e Lorena Reinaldo.