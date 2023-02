'La isla de las tentaciones' llegó este lunes, 20 de febrero, al episodio que contenía una de las escenas más impactantes de su sexta edición. Tal y como se había estado cebando durante varias semanas, Elena se desmayó en plena hoguera de las chicas tras visualizar la infidelidad de su novio David con una de las tentadoras del reality.

La joven se quedó atónita después de ver en la tablet las imágenes de su pareja manteniendo relaciones sexuales con María. "No tiene corazón", se limitó a decir mientras sus compañeras tampoco daban crédito a lo que estaban viendo.

"Estoy en shock, no me lo esperaba para nada", confesó más adelante Elena, que como era de esperar, acabó estallando: "¡Qué vergüenza! Estaba con la persona equivocada y no me estaba dando cuenta. Pues menos mal que he venido aquí. ¡Una persona así no me merece!". "No lo entiendo, porque antes de venir estábamos superbién", lamentó mientras rompía a llorar.

Fue unos instantes después, durante el turno de Lidia, cuando la concursante acabó desplomándose por el cúmulo de emociones que acababa de experimentar. Rápidamente, el equipo del programa entró en escena para socorrerla. "Cuando se ha desmayado nos hemos asustado muchísimo todas", confesaba Naomi en unos totales a cámara: "La hemos visto muy entera y eso tenía que salir por alguna parte".

Más adelante, Sandra Barneda informaba sobre el estado de salud de Elena para tranquilizar al resto de participantes. "Está en el servicio médico, ha sido una bajada de tensión", explicó la presentadora. "Enseguida la vais a ver en la villa, pero creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera", comentó antes de continuar con la hoguera.