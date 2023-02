Juan del Val se ha convertido en uno de los rostros habituales de 'El Hormiguero'. Cada jueves comparte mesa de debate con Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, donde hablan de temas de actualidad.

Muchas de sus intervenciones han generado alguna que otra polémica en redes. La última de ellas incluso ha terminado con la petición de una rectificación pública por parte del escritor a raíz de un mensaje que lanzó en directo. "Una cosa, los códigos QR... ¡Ya!", pidió mientras reclamaba la vuelta a las cartas de papel en los locales de hostelería y poner fin al uso de códigos QR. Luego, Nuria Roca ha precisado que "su problema" con los códigos QR es que "no hace fotos con el móvil" y entonces no sabe enfocar y el móvil no se los lee.

Sus polémicas han levantando unas cuantas ampollas y a través de Twitter, la Fundación de Tecnología Social (FUNTESO), le ha reclamado "una rectificación sobre el comentario de Juan del Val acerca de la importancia del código QR realizado junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca".

"Entre sus múltiples beneficios, como la eliminación de papel y su impacto ambiental marcado por los ODS, pasando por el tema que nos ocupa: el permitir el acceso a información a personas con baja visión, ceguera y otro tipo de colectivos que no pueden interpretar soportes físicos" le comentan.

"Juan, si necesitas que te enseñemos a enfocar correctamente con el móvil, ¡llámanos sin compromiso!", animan al escritor.