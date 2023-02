'Fiesta' sorprendió a sus espectadores con el inicio de su último programa. Emma García arrancaba con una extraña conexión. En la gran pantalla se veía a alguien de espaldas, muy tapado con una sudadera a modo de incognito.

La persona que se escondía de los ojos de la audiencia no era otra que Makoke. La colaborada se encontraba en su casa recuperándose tras someterse a una nueva operación que la tiene "jodidilla".

Según ella misma explicó a Emma, decidió someterse a "un rejuvenecimiento familiar de cuello y la parte inferior de la cara", comentó. "No puedo hablar mucho, porque no puedo abrir mucho la boca".

"Me han cortado piel. Se recorta un poco y lo suben un poco todo a su sitio. Estoy deforme, hace solo 48 horas que me sometí a la operación, y bastante bien estoy", explicó durante la conexión que realizó de espaldas a la cámara hasta que decidió darse la vuelta pero sin mostrar su rostro. La ex de Kiko Matamoros no abandonó la capucha y se tapo la cara con una bufanda.

"Yo no quería que viniera para que no me viera así. Casi lo mato. Me está cuidando súper bien", comentó cuando le preguntaron por su novio Óscar.