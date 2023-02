Las citas de 'First Dates' dejan grandes momentos en las redes sociales. La conexión o el rechazo entre los solteros que se animan a buscar el amor en el programa, regalan a los espectadores momentos que quedarán marcados en la historia del programa.

Una de las última citas que emitió el programa mostró la peineta de una soltera a su cita. Todo se originó en la cita de Mari José, que llegó al programa dispuesta a encontrar un hombre que le ayudase a recuperar la ilusión en el amor después de sus malas experiencias. "Ahora mismo estoy un poco desafiante con los hombres. Llevo cinco años sin pareja. Me han hecho mucho daño, pero aquí estoy yo resurgiendo", confesaba la andaluza.

Vicente, su cita, quedó prendado nada más verla. "Es una mujer de bandera, me la llevaba para mi casa ahora. Me ha gustado todo de ella", reconocía. Un primer contacto en el que parecía que todo iría bien hasta que se fueron descubriendo un poco.

El sevillano reveló que se cuida mucho y que le gusta montar a caballo. También aseguró le gusta salir a cazar con su escopeta. Un dato que no le agradó tanto a la malagueña. "Una de mis parejas era cazador y yo no quiero a un cazador en mi vida. Eso de que se vaya a cazar un domingo y yo me quede en mi casa, por aquí", le expresó la soltera a su cita, haciendo una peineta.

Vicente esperaba algo más que un piquito en ‘First Dates’: “Un morreo en condiciones, que de los dientes salten chispas” 😘 #FirstDates15F https://t.co/dn7xPYCdxV — First Dates (@firstdates_tv) 16 de febrero de 2023

Vicente trató de explicarle que las cacerías a las que él acude no le quitan demasiado tiempo. Unos pretextos que consiguieron convencer a Mari José y es que, aunque no todas las cosas del soltero le gustaron, sí que consiguió conectar con él.

En la decisión final, Vicente no tuvo dudas y respondió que tendría una segunda cita con la malagueña, ya que "es una mujer de bandera". Por otro lado, Mari José en un primer momento trató de poner nervioso a su cita, pero a los pocos segundos contestó que tendría un segundo encuentro con el sevillano. Ambos se fueron cogidos de la mano, dispuestos a conocerse mejor.