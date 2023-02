Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hablar de política en su blog. En esta ocasión, el presentador de 'Sálvame' ha hablado sobre las manifestaciones en Madrid en defensa de la sanidad pública, unas movilizaciones que no ha dudado en apoyar públicamente.

Para ello, el rostro de Telecinco comienza hablando sobre la necesidad de que las aplicaciones para ligar implementen un nuevo filtro: "Falta uno fundamental, el de las ideologías". "Yo, por ejemplo, no tendría ninguna relación sentimental (...) con un muchacho que votase a Isabel Díaz Ayuso", reconoce Jorge Javier, que se ha quedado "sin el aguante necesario para escuchar a gays defendiendo a la señora presidenta".

"Me producen entre vergüenza y rechazo", confiesa el conductor de 'Supervivientes' a lo largo de su texto, donde también admite que prefiere "morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso".

En ese punto, Jorge Javier pasa a analizar los discursos de la política del PP: "Cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice y cuando se pronuncia por sí misma lo pasas fatal porque se ajardina con una facilidad pasmosa". "Luego remata haciendo referencia al gobierno bolivariano y filoetarra y es entonces cuando te das cuenta de que todo ha llegado a su fin. En el momento en el que tira de esos conceptos es que o no tiene nada que decir o lo que va a decir no es verdad", añade.

Tras narrar su tonteo "con un muchacho de Instagram", el de Badalona explica que en un principio pensó en quedar con él en la manifestación: "Porque nuestra primera cita no iba a ser como la de los demás, en un bar". Sin embargo, acabó recapacitando porque "lo primero en estos momentos es que la presidenta no siga desmantelando la sanidad pública".

"Porque nos jugamos la vida, esa misma a la que ella hace tanta referencia cuando arruga el entrecejo de manera regañona al hablar del aborto. Sanidad o Ayuso, no hay otra", reflexiona Jorge Javier.