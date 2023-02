Alba Carrillo está de vuelta en Telecinco. La presentadora ha regresado a 'Ya es mediodía' después de un mes en el que decidió apartarse de la televisión tras lo ocurrido con Jorge Pérez. En su regreso ha vuelto a abordar el polémico tema, pero también aprovechó para sincerarse sobre unas palabras que David Broncano pronunció en 'La Resistencia'.

Hace un mes Boris Izaguirre habló en el programa de Movistar+ sobre el affaire de Alba Carrillo y su compañero Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn y fue en ese momento cuando el presentador se percató de que la modelo había sido su compañera de clase.

"¿Lo recuerdas? ¿Estudiasteis juntos en la misma clase?", le preguntó Joaquín Prat en su regreso al 'Fresh'. "Era mi compañero en la Complu. Creo que él estudiaba en otra universidad, se cambió a la Complu no sé qué año, creo que en tercero o así. Estudiamos juntos Publicidad y Relaciones Públicas", explicó la colaboradora. "La verdad es que él era un tío super discreto que no parecía tan divertido. Pero luego mira, todos hemos florecido".

Que venga Alba Carrillo para confirmar que fueron juntos a clase. pic.twitter.com/oW70uaPGWI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de diciembre de 2022

Alba confesó que su relación no había sido muy cercana pero abordó la posibilidad de que le hubiera prestado alguna vez los apuntes como Broncano. "Puede ser, porque soy muy empolloncita y me pongo mis rotuladores, mis esquemitas... entonces, seguro", confesó. "Me mola que lo diga, porque luego parece que hemos salido de debajo de una mata". "Broncano y yo hemos estudiado", sentenció entre risas.