Hace una semana que 'Sálvame' destapó el rumor de que Lydia Lozano habría acudido a un local de intercambio de parejas junto a su marido. Una información que provocó que la periodista decidiera abandonar el programa para siempre, cansada del trato que recibe por parte de algunos de sus compañeros. Una decisión que el programa no está dispuesto a aceptar.

Jorge Javier volvió a recuperar su sección 'Ding Dong', en la que visitaba casas de anónimos y de famosos para ir a por la colaboradora. "Toca un ding dong muy especial. Me voy a presentar en casa de la persona que es protagonista de la última semana. Una persona que se ha visto envuelta en muchísimas polémicas y vamos a intentar establecer conexión con ella y saber cómo se encuentra y cómo se ha enfrentado a la crisis en la que se ha visto envuelta", decía Jorge Javier.

El presentador apareció en la puerta de la casa de Lydia Lozano en la que se encontraba la periodista con una actitud que muy pocos se esperaban. "Como está Mediaset ahora, ¿no? Que me viene a buscar el presentador", soltaba. "¿O es la mala conciencia?", añadía con sorna. "Yo no tengo ninguna mala conciencia, yo creo que has ido a lugares de intercambio si vamos por ahí. ¿Por qué sales tan chula?", preguntaba Jorge Javier. "No me das dos besos. ¿Quién te ha aleccionado?", le siguió pinchando.

"Llevo llorando sin parar desde el viernes. Tengo que tener cuidado que sino me va a dar un infarto como dijo ayer mi amiga Carmen Alcayde", confesaba la periodista confesando que había pasado un fin de semana de lo más disgustada.

"He pasado un fin de semana horroroso. Porque además todo el mundo opina. Me han dicho que deje el trabajo. Si tu a mi me cuentas que tienes un problema en el trabajo nunca te diría que dejes el trabajo sino que te escucharía", se quejaba.

Unas palabras que llevaron a Jorge Javier a preguntarle sobre su futuro en el programa. "¿Tienes ganas de volver?". "Por una parte sí, pero estoy muy nerviosa", contestaba ella en un coche de camino a Mediaset.