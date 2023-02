En el programa que presenta Nuria Roca los domingos en laSexta, La Roca, la presentadora miró al pasado en una de sus últimas entregas para mostrar imágenes de 'Confianza Ciega', el precursor de 'La isla de las tentaciones' que emitió Antena 3 en el año 2002. Aprovechando la mecánica del reality, Bernat Barrachina le lanzó una pregunta a la presentadora relacionada con su vida personal.

"Nuria, te tengo que preguntar. ¿Tú eres fiel a tu pareja?", le preguntó el colaborador a Roca, que respondió al instante y sin dudarlo. "Yo soy fiel a mi pareja, a ese señor de ahí", afirmó mientras señalaba a Juan del Val. "Te lo ha preguntado a ti, a mí no", apuntó el escritor entre risas.

"Quizá no te han tentado lo suficiente"

La conversación siguió y Bernat le dijo a su compañera que si no ha sido infiel "quizás es porque no te han tentado lo suficiente". En ese momento, la aludida mantuvo silencio y provocó cierto revuelo en plató, motivo por el que se vio a aclarar su reacción al instante: "Yo no he dicho nada".

Más adelante, Juan del Val reflexionó sobre ese tipo de formatos televisivos: "Me parece que la idea es fabulosa, pero luego se lleva a cabo mal. Cuando se habla de fidelidad tiene que ver con los principios y las oportunidades. Es mucho más difícil ser fiel cuando hay más oportunidades, y eso es lo que te dice el reality". "Claro, pero ganar no ganas gana. Si encima no hay premio...", zanjó Roca.