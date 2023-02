'Lo de Évole' ha estrenado nuevo temporada con Estopa como protagonistas. Jordi Évole regresó a la sexta con 'David, Jose y Jordi', un road movie en el que los hermanos mostraron su faceta más íntima y personal en una animada entrevista en diferentes escenarios donde contaron los secretos de su éxito y esa parte más desconocida para el gran público.

Los hermanos se sinceraron como nunca, pero dos de los momentos más comentados de la emisión los protagonizó el periodista. Jordi Évole vivió dos percances de salud que el programa no quiso recortar del montaje.

Todo ocurrió durante una de las charlas en un local. Évole se levantó para ir al baño y consciente de que le estaba dando un ataque de cataplexia, se abrazó rápidamente a David pidiéndole que le sujetase, para después desplomarse.

El cantante no era consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que parte del equipo salió corriendo a socorrerle ante su sorpresa. "Qué susto me has dado, pensaba que era broma", dijo el vocalista del grupo al ver que Jordi estaba desplomándose de verdad.

Ese no fue el único percance que sufrió el presentador. Durante la emisión sufrió un un segundo ataque de cataplexia mientras viajaba con David y José en un coche al no poder parar de reírse. "¿Le ha vuelto a dar?", preguntaron, al ver que se había hecho el silencio en la parte de atrás del vehículo.