A TVG estrea hoxe (19.45 horas) un novo programa, “Coa luz do corazón”, que ofrece ós espectadores a posibilidade de coñecer a realidade das persoas cegas. A súa primeira protagonista é Corina Mañá, nacida sen visión e que vivirá un dos seus soños: pilotar un avión.

Encargada pola canle autonómica a Producións Celta e baixo a dirección de X.H. Rivadulla Corcón, cada emisión proporá un reto. Nesta ocasión, Mañá afrontará a proposta de poñerse ós mandos dunha avioneta. Para elo, o programa conta coa colaboración do Real Aeroclub de Santiago de Compostela e do xerente da súa escola de pilotos, Manuel Mira, quen ve posible que a moza cumpra o seu desexo sempre co control rigoroso dun piloto profesional.

Así, Corina trasládase cara ás instalacións do aeroclube en Lavacolla onde falará con Mira do seu soño da voar mentres que o piloto se explicará a súa paixón polos avións. A xoven tamén coñecerá a Brais Gil e Samuel Campañó, que se forman na escola para seren pilotos comerciais. Serán eles dous quen acompañen a Corina a recoñecer a avioneta na que vai voar. Así, os telespectadores poderán comprobar como ela percorre coas súas mans todas as partes da avioneta mentres reciben explicacións do que son e que, así, poida facerse unha idea e comprender, ó seu xeito, como é realmente un aparato deste tipo.

Outro dos protagonistas do capítulo inaugural da serie é Claudio Guridi, piloto de longa experiencia con moitas horas de voo ás costas e que será quen acompañe a Corina no cumprimento do seu soño.

Chega así o momento cume do programa: Corina e Claudio suben á avioneta para emprender o voo. Pero non están sos xa que lles acompaña na emocionante viaxe o director e presentador do programa, Rivadulla Corcón.

Deste xeito, os televidentes poderán emocionarse vendo como Corina, unha persoa cega de nacemento, logra despegar manexando os mandos da avioneta e seguindo escrupulosamente as instruccións de Claudio Guridi. Xa no aire, o programa convírtese nun momento máxico e cheo de entusiasmo.

Así, os pasaxeiros viaxan desde Lavacolla ata a ría de Arousa para regresar ata Santiago vivindo todos unha experiencia única, especial e extraordinaria. Á volta, e tamén grazas ás explicacións de Guridi, a protagonista de “Coa luz do corazón” é quen de levar á avioneta á terra. Corina, en todo momento, segue as indicacións do seu piloto e acompañante e é quen de levar o aparato con soltura e seguridade. O programa remata co presentador facéndolle unha entrevista á moza, na que conta como viviu a experiencia de pilotar.