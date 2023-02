Beatriz Rico ha sido una de las invitadas de 'Fiesta' en la tarde de hoy. La actriz acudía al programa para presentar su nueva novela 'Tú quédate...Yo me encargo de que merezca la pena', pero también ha aprovechado para recordar sus inicios como presentadora de programas infantiles en Telecinco.

Cuando la entrevista estaba llegando a su fin, la actriz aprovechaba para exprimir la promoción de su libro, y Emma García recordaba lo que sucedió con Rico cuando acudió a 'Viva la vida': "Tengo olvidado lo que nos pasó la otra vez, que fue que se enrrolló y yo le decía: 'Por favor, por favor, que nos tenemos que ir".

"Lo que nos pasó fue que yo le dije que esperase, que llevaba hasta una chuleta en la bota", ha confesado, entre risas, la entrevistada. "¿Sabes que te he mirado la bota por si llevabas algo hoy? ¡Hombre! ¡Por si acaso!", ha soltado la presentadora vasca. Beatriz ha proseguido: "Y empecé a pedir dinero para un albergue. Yo la escuchaba a ella todo el rato: 'Ay, Dios mío. Ay, Dios mío'".

La presentadora ha querido destacar que "hay cosas que no se pueden hacer en televisión". "No es porque yo no quiera que se hagan, es que no se pueden hacer y la responsable soy yo. Hoy nos ha quedado muy bonito, no nos liemos, que me tengo que ir". Pero esta vez, la invitada tampoco se lo pondría fácil para dar paso a la publicidad.

"Me voy a sacar algo de la bota para ti. No pongas esa cara de pánico, que es la barra de labios de la portada del libro", decía la actriz mientras extraía el artículo y se lo entregaba a la vasca. "Ahora sí. Espero que vuelvas a Fiesta con tu banda de rock and roll", ha despedido Emma, pero sin saber que su compañera aprovecharía esto para hablar de las ciudades por las que estaría de promoción. "Oye, podemos pasar un rótulo", ha concluido García.