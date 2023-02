No siempre ocurre que los presentadores de los programas son capaces de moderar sus debates. En más de una ocasión, la tensión entre sus colaboradores dificulta mucho el desarrollo de la temática y eso suele generar muchos momentos incómodos.

Eso le ocurrió a Sonsoles Ónega en su último programa. La presentadora y sus invitados estaban hablando de la noticia de un perro que volvió a morder, y llevó a la UCI, a una niña de cinco años de edad. Un tema que generó un gran revuelo en su mesa de debate y que hizo explotar a la gallega.

Todo ocurrió cuando la periodista iba a dar paso a una de las protagonistas de la información anunciando que iban a conectar con ella cuando una de sus compañeras la interrumpió para volver a incidir en la noticia. La periodista María Manjavacas estaba muy indignada con el tema y su enfadó provocó que el tema se extendiese más de la cuenta.

Sonsoles trató de disolver el tema pero sin mucho éxito. Algo que terminó con su paciencia. En ese momento se levantó y frenó a la tertuliana: "Señora Manjavacas, ya. Me he hartado, habla usted muchísimo", le espetó. "Igual le tengo que poner un bozal porque no para de hablar hoy", remató.