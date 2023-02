Pablo Motos ha sorprendido a los espectadores de 'El Hormiguero' al destapar una conversación telefónica que mantuvo con el rey Felipe VI. El presentador ha confesado que el monarca se puso en contacto con él para pedirle un favor y ha desvelado varios detalles de la charla que mantuvieron.

En un primer momento sus invitadas no creyeron mucho lo que estaba contando, pero sus detalles finalmente le convencieron. Ha especificado que recibió una llamada des Zarzuela: "Un día me llamaron y me dicen que eran de la Casa Real y me pasaron con el rey y se puso".

"Me pidió que presentase una cosa de héroes anónimos", confesó. "Premiaban al panadero que hace pan a pueblos de la España vaciada, a profesores o a personas que se dedican a ayudar".

"Le dije que sí y lo presenté", añadía para zanjar la peculiar situación que tuvo con el monarca.