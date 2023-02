Este fin de semana se celebró la gran final del Benidorm Fest. Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Herrán fueron los presentadores encargados de conducir el programa de TVE que dio a conocer el nombre del artista que este año representará a España en el certamen de Eurovisión 2023. De los tres, el gallego se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los tres programa por sus constantes y divertidos lapsus.

El presentador de 'El Cazador' aprovechó la final para redimirse de sus pequeños errores y lo hizo sobre todo con Alice Wonder. Durante una de las galas, el gallego se dirigió a la artista como Alice Cooper, cantante de rock y heavy de origen estadounidense. Quiso disculparse y cuando su compañera Inés Hernand se encontraba hablando con ella para que pidiera el voto a la audiencia, lanzó un divertido mensaje que conquistó a las redes y que hizo que otros dos presentadores se colaran en el Benidorm Fest.

"Esta semana he escuchado mucho a Alice Wonder y también a Alice Cooper, pero si tuviera que elegir me quedaría con Alice Wonder", comentaba el presentador ante la alegría de la cantante y a modo de disculpa. Además quiso mostrarse en igualdad de condiciones y le aseguró que podía equivocarse con su nombre cuando quisiera: "También te digo, esto no va a quedar así, a partir de ahora llámame Roberto o Jorge Javier, lo que tú quieras".

Final del Benidorm Fest

Blanca Paloma se convirtió en la vencedora del Benidorm Fest. La valencia de 34 años será la encargada de representar a España en el certamen de Eurovisión con su canción 'Eaea', una nana lorquiana que mezcla flamenco y electrónica.