"De vergüenza ajena", "Menudo arrogante" o "La grima hecha persona", son solo algunos de los calificativos que ha recibido uno de los últimos invitados al programa de amor 'First Dates'.

Los protagonistas de esta cita, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, son Med y Luisa Fernanda, dos jóvenes que acudieron al programa en busca del amor. Ella es médica en un hospital privado y todavía no ha encontrado una pareja con la que "recorrer el mundo" , tal y como se presentó en el programa. Mientras que él es un "apasionado del fitness" que, según dice, todavía no ha encontrado una mujer que le diga que es feo, "pero sí que me diga que soy un chulo". Con esta carta de presentación, ¿qué podría salir mal?

La cita fue aumentando en incomodidad a media que avanzaba, evidentemente propiciada por los comentarios del apasionado del deporte. Med muestra en todo momento una actitud chula y condescendiente, intentando mostrarse superior a su pareja de la noche. Amparado en su supuesta sabiduría sobre temas de salud -él mismo dice que es su propio médico y su propio nutricionista- comienza a cuestionar los conocimientos de ella sobre medicina.

Si ves a Luisa Fernanda entre los TTs es por el vídeo viral de la semana.



Sí, el chico da MUCHA COSA. Ese "muy bien" del final es para levantarse de la mesa e irse en ese momento. pic.twitter.com/ezVAfi1rM9 — #PorQuéTT (@xqTTs) 2 de febrero de 2023

"¿Cuanto porcentaje de agua tiene en el cuerpo un adulto?" pregunta Med enseñando media sonrisa. Luisa Fernanda, completamente alucinada responde correctamente y asegura que se está sintiendo "como en un examen" para luego añadir: "Hay una diferencia entre tener la autoestima alta y ser un engreído".

Pese a que ella se muestra incómoda en todo momento, él no deja de lado su actitud altiva y continúa con preguntas similares a la anterior para terminar aseverando: "No hace falta estudiar una carrera para saber eso", en un claro intento por menospreciar los conocimientos de su cita.

ℹ️ LUISA FERNANDA



Porque se ha hecho muy viral esta respuesta de la chica a su cita de First Dates



"No quiero ni tu amistad" pic.twitter.com/tZMxmdQeNB — Explicando TTs (@ExplicandoTTe) 2 de febrero de 2023

Las redes arden con esta cita que ya se ha convertido en una de las más virales del programa. Al final él la rechaza diciendo que sólo podría ofrecerle "como mucho una amistad", mientras que ella le responde con un gran 'zasca' al asegurar que no le ofrecería "ni eso".