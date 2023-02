Las denuncias por supuestos abusos en los premios Feroz han abierto una puerta a muchos rostros conocidos para hablar de experiencias similares por las que pasaron en su día y que mantuvieron en silencio.

A raíz de las declaraciones de Paula Echevarría confesando que ella también había vivido alguna situación de abuso, María Patiño se ha abierto en canal con los espectadores de 'Sálvame' desvelando la situación que vivió.

"Pasé por una situación similar que no denuncié en su día porque llevaba poco en la profesión y tuve miedo. Cuando escucho que ahora parece que hay una moda y que las mujeres nos hemos venido arriba... Lo hemos pasado todas las chicas", ha explicado. "Yo no he tenido ese valor por ese miedo de perder mi trabajo, de perder mi sitio, de llevar poco tiempo en la profesión y tener que escuchar que hay una sociedad que las señala".

La periodista no ha querido dar más detalles sobre su propio caso pero sí que ha querido destacar el valor de todas aquellas mujeres que han decidido denunciar los hechos: "Admiro tanto a estas mujeres que empiezan a tener el valor de denunciar algo que no se lo merecen. Me da igual si tienen unas copas de más".