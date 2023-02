El enfrentamiento entre Sonsoles Ónega y Luis Zahera está dando mucho de sí. Después de que ambos protagonizaran una tensa entrevista en la que el actor gallego mostró su descontento ante las preguntas de la presentadora sobre lo ocurrido en los Premios Feroz, el programa quiso aclarar lo sucedido.

Al día siguiente de la conexión en directo, Sonsoles Ónega se pronunció. "Por cierto. Que ayer Luis Zahera, premio Feroz por su trabajo en 'As bestas', estuvo con nosotros y dijo que no le habíamos avisado de que le preguntaríamos por todo este lío de los premios. A ver, nosotros le llamamos expresamente para hablar de eso", confesaba.

Pero lo cosa no ha quedado ahí. Luis Zahera respondió a las palabras de la periodista cuando, en una entrevista en 'El Confi TV', le preguntaron sobre la polémica. "Es una falsedad que me llamaran específicamente para hablar del presunto abuso sexual. Si no, no hubiera participado porque no soy una persona de ese perfil. Me llamó una persona y me dijo que era el programa de la hija de Ónega, el periodista gallego, y yo pensaba que era un programa de cultura", aseguró.

"Yo no veo la televisión y no sé qué programa hace. Pensé que me llamaban para hablar de la película 'As bestas' porque todo ese día estuve con entrevistas sobre ella", afirmó para zanjar.