Hace un par de días Sonsoles Ónega y Luis Zahera protagonizaron un tenso encuentro en directo cuando el actor gallego entró al programa para hablar de su paso por los Premios Feroz, en los que recibió el premio a Mejor Actor de Reparto.

Dados los acontecimientos ocurridos en la última ceremonia, la presentadora quiso conocer si Zahera había sido testigo de algunos de los desagradables episodios que vivieron algunos de sus compañeros. Pero al parecer, Luis no estaba muy conforme con ese tema de conversación y mostró su incomodidad dando a entender que el programa le había hecho una encerrona. "Yo pensé que me llamáis para hablar de la película, no de movidas de las que yo no tengo conocimiento, que están judicializadas y son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente", comentó tajante.

Ante su sentenciadora respuesta, Sonsoles Ónega decidía cortar la conexión después del desagradable momento. Pero un día después, la presentadora quiso salir en defensa de su equipo de aclarar lo ocurrido. "Por cierto. Que ayer Luis Zahera, premio Feroz por su trabajo en 'As bestas', estuvo con nosotros y dijo que no le habíamos avisado de que le preguntaríamos por todo este lío de los premios. A ver, nosotros le llamamos expresamente para hablar de eso".

"Nosotros no somos de atracar a nadie con preguntas inesperadas ni tender emboscadas imprevistas. Lo digo solo para dejarlo claro. No me puede gustar más Luis Zahera, pero defiendo a este equipo como una madre defiende a su hijo", zanjó.

Esta no es la primera que Luis Zahera habla de la 'mala praxis' de la prensa. Hace tan sólo unos meses, le ocurrió algo similar con una entrevista que concedió en Faro de Vigo.

El actor gallego acudía a 'El Hormiguero' para presentar 'As Bestas' y en su entrevista, Pablo Motos le Motos que aclarase este titular de la entrevista concedida a FARO el 26 de agosto de 2022: “Me duele que Galicia sea la cocaína o el atraso absoluto”.

Fue entonces cuando el actor gallego aseguró que lo que “realmente” quiso decir es que “Yo Luis Zahera, como actor, siempre te ofrecían papeles, o la cocaína o en Galicia el atraso absoluto”. “Pero de ahí, después de todo un monólogo [se supone que quiso decir respuesta], salga en un periódico que Galicia, mi país, sea todo cocaína y atraso absoluto…. Pues supongo que a ti [por Pablo Matos] también te la habrán liado alguna vez los periodistas. A mí era la primera”, aseguró, dando a entender que la periodista había tergiversado sus palabras, pero nada más lejos de la realidad. Las palabras de Luis Zahera para Faro de Vigo fueron exactamente las mismas que se reprodujeron en el titular.

Después de su intervención en el programa de Sonsoles Ónega, parece que el actor ha vuelto a sufrir un nuevo episodio de demencia selectiva en el que olvida lo que dice o el motivo por el que concede una entrevista.