'Pasapalabra' es el programa más exitoso de la televisión durante las tardes. Cada día, millones de espectadores se concentran para seguir de cerca el paso de Orestes y Rafa por 'El Rosco' que después de dos semanas han regresado al plató.

Tras la emisión de 'Duelo de Campeones', los concursantes ha vuelto para seguir protagonizando enfrentamientos de infarto. Su lucha y un bote millonario está dejando a un público totalmente enganchado a la pantalla. Todo el mundo quiere ver cómo termina este duelo que podría acabar siendo de los más célebres de la televisión.

La emisión de 'Pasapalabra' viene precedida de 'Y ahora Sonsoles', uno de los grandes fichajes de la cadena con los que está haciendo frente a 'Sálvame'. Las audiencias son buenas pero Sonsoles y sus colaboradores están despertando el enfado entre los espectadores de 'Pasapalabra' porque el programa está provocando que el duelo más televisivo empiece cada vez más tarde.

De hecho hay muchos que lanzan una amenaza de no ver nunca más este programa. No quieren poner la televisión cada vez a una hora diferente o tener que esperar a que 'Y ahora Sonsoles' termine para que dé paso a 'Pasapalabra', algo que no todos están dispuestos a hacer.

Las quejas no han dejado de sucederse e incluso amenazan con parar la televisión si no se ajustan bien los horarios de ambos programas.