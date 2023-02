'Viajando con Chester' recibió la visita de Sandro Rosell. El que fuera presidente del Barça se sentó en el sofá de Risto Mejide para hablar de todo lo que ha pasado durante estos años haciendo especial hincapié en su duro paso por la cárcel.

Se abrió en canal sobre los años que pasó entre rejas y los diferentes altercados a los que tuvo que enfrentarse con otros presos. "Aquellos días te acojonas. Uno le clavó un palo astillado a otro porque le debía una Coca-Cola", confesó.

"Me amenazaron un par de veces, pero enseguida los compañeros salieron en mi defensa. Es que me iban a dar de hostias por ser presidente del Barça y por ser catalán", reveló el ex presidente del FC Barcelona.

"Uno me dijo una vez que o le pagaba todo lo que me pidiera hasta que quisiera o me reventaba, pero salieron mis compañeros y lo frenaron", recordó Rosell. Fueron dos las ocasiones en las que estuvo a punto de recibir palizas por parte de sus compañeros de modulo. "Me pasó en una ocasión en Madrid y otra en Barcelona, pero en las dos algunos de mis compañeros me protegieron sin que yo se lo pidiera".

En la cárcel o fuera de ella, nada une más que compartir colores en el terreno de juego. #ChesterRosell #ViajandoConChester pic.twitter.com/8IBCmjZzWI — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) 31 de enero de 2023

La pasión por el Barça y por el fútbol de algunos presos fue lo que le salvó de los altercados: "Hablábamos mucho de fútbol", aseguró. Pero su llegada a Madrid lo cambió todo cuando le pasaron al módulo de respeto: "Allí estaban todos los famosos: Bárcenas, Rato, los políticos catalanes…", concluyó.