El pasado fin de semana, el cines español celebró los 'Premios Feroz'. Lo que tendría que ser una gran celebración, terminó empañada por las denuncias de varios asistentes que aseguraban haber sufrido agresiones sexuales por uno de los invitados. Este desagradable episodio empañó el feliz momento de algunos de los premiados.

'Y ahora Sonsoles' quiso homenajear a algunos de los actores que recibieron su estatuilla como Luis Zahera. El gallego se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘As bestas’. En una conexión en directo, que hacía muy feliz a Miguel Lago, el santiagués habló de este reconocimiento y también de lo que espera de los premios Goya.

"Intento no pensar en ello, quiero que se lo den a mi hermano Diego Anido. Cuando llegue el día 11 ya veremos", respondía a los colaboradores.

Todo parecía ir bien hasta que Sonsoles Ónega puso sobre la mesa el desagradable episodio que se vivió durante la ceremonia. "Por desgracia te tengo que preguntar por esto", le advertía. "Voy a ser absolutamente sincero contigo. Yo estoy con mil tinglados, estuve en la ceremonia con Rodrigo Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los diez minutos estaba dormido con un bendito en mi cama", respondía Zahera.

"No te puedo ayudar lo siento. Yo no percibí nada en la mesa en la que estábamos. No tengo conocimiento, no te puedo ayudar", incidía, para después bromear con que el ambiente en las fiestas del cine son para disfrutarlas. "Te tomas unos vinos, la noche se calienta, pero no sé que decirte", soltaba dejando un poco sorprendida a la presentadora que no dudo en salir en su ayuda. "Por favor, que nadie malinterprete a Luis Zahera".

"No creo que se pueda malinterpretar, digo que te tomas un vino y la noche se calienta, no hay más". "No me metáis en un lío" pedía ante el matiz de Sonsoles.

"Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que no tengo conocimiento y que están judicializadas y son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente", decía visiblemente molesto. Ante lo ocurrido, Sonsoles torcía el gesto y pedía a la gente que viera su película y le despedía abruptamente.