Alonso Caparrós sentaba este viernes en el 'Deluxe' para someterse a un polígrafo y así defender a su gran amigo Gustavo Guillermo, tras todas las especulaciones que se han dicho estas semanas en el programa por la supuesta traición a María Teresa Campos. Lo que nadie se imaginaba es que el colaborador también iba a responder a las preguntas sobre su romance con Terelu Campos, algo que siempre se ha tratado por encima y de lo que nunca se ha hablado en profundidad.

Que los dos flirteaban en 'Día a Día' es más que una realidad, pero lo cierto es que nadie sabía -hasta ayer- cómo se producían estos encuentros. Y es que, aunque parezca mentira, Gustavo también está en esta historia ya que era él quien avisaba a Alonso "cuando llegaba Terelu a su camerino".

Alonso desvelaba que "para ella era un juego, pero a mí ella me gustaba de verdad", algo ya confesó hace unas semanas cuando presentó 'Sálvame Diario' con ella. Y es que el colaborador se quedó muy enganchado de la presentadora, pero tenía conocimiento en todo momento que ese romance no llegaría a nada porque solamente mantenían relaciones sexuales y, cuando terminaban, "ella se quedaba dormida".

"Me enamoré en dos días. Si por mí fuera..." confesaba Alonso y es que "en aquellos tiempos, como para no enamorarse de Terelu". Cabe recordar que, por aquella época, Alonso trabajaba en el programa, pero solo aparecía en pantalla unos minutos, todo el tiempo restante hacía fotocopias, conociendo ahí a Gustavo, el que ahora es el hombre de confianza de María Teresa.

De esta manera, Alonso ha desvelado más detalles de su affaire con Terelu, aunque lo único que dejó claro es que se trató de una relación íntima durante unos días que no llegó a más porque la presentadora no estaba por la labor, pero que si por él hubiese sido... la llama del amor podría haber saltado entre ambos.

Hace apenas unas semanas, precisamente en el 'Sálvame' que dirigió Carmen Borrego y que recuperaba el formato de 'Día a Día' ambos ya hablaron sobre su relación en aquella época.

"Lo que sí es cierto es que eras increíblemente guapa. Y eres", declaró el colaborador. "Tú también eras increíblemente guapo", le contestaba Terelu un tanto sorprendida.

"Te voy a decir una cosa. Además de que fue una de las etapas más importantes de mi vida, tengo que decirte que lo que yo sentí hacia ti, porque allí parecía que era una mera cuestión de sexo, era mucho más bonito y mucho más intenso de lo que tú te crees. Y guardo un recuerdo muy bonito, aunque breve, de aquello que pasó", confesó Caparrós.

"Si hubiese sido por mí, habría un Alejandrito... Es verdad que en apariencia era un juego pero para mí era otra cosa", añadía el tertuliano. Terelu no dudaba en revelar la conclusión a la que llegó con el tiempo. "De eso aprendí una cosa: 'Hija, ve hasta el final, no seas gilipollas'", desveló con humor. Y poco después, ante la insistencia y pasión de Caparrós, añadía: "Es superexagerado. Me están dando unos calores...".