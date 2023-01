Los conflictos en la familia Campos no dejan de sucederse. En las últimas semanas Kiko Hernández sacó a la luz la supuesta traición del chofer de María Teresa Campos y está semana ha ido un paso más allá revelando que existe un chat en él, su pareja y el estilista de Carmen Borrego se reían y burlaban de la periodista a sus espaldas. Cansado de que se le cuestione, el colaborador ha presentado al programa partes de dicho chat en las que se veían las burlas hacia la colaboradora.

Pero lejos de acallar las críticas de sus compañeros, el equipo del programa con Mayte Ametlla a la cabeza, le acusaban de haber manipulado los mensajes, provocando un gran enfado en el colaborador. "El chat lo has pasado tú, pero…¿lo has pasado entero o has vetado algunas cosas porque no te interesaba que viéramos que eras tú el que había enviado las conversaciones? Todo el equipo está casi convencido de que ese chat lo has pasado manipulado, ¡y con intención!", le soltaba Mayte.

"Los pantallazos que has mandado saltan en el tiempo. Mi opinión personal, después de lo que he visto, analizado y leído, y por solidarizarme con el equipo de ‘Sálvame’, considero que Kiko ha manipulado la información", insistía enfadando cada vez más a Kiko Hernández que, harto, estalló contra el programa destapando su modus operandi.

"Lo siento mucho, equipo de Sálvame, pero estáis mintiendo", aseguraba en directo. "A ver quién tiene narices en mostrar un chat", soltaba amenazante.

"No voy a ir en contra del programa, está más claro que el agua, pero vamos, que no es cierto. No hay censura en el chat de lo que he mandado, no hay nada delicado. A mí me lo piden esta mañana y yo lo envío porque no tengo nada que ocultar. No hay nada de lo que ha dicho que sea cierto, nada de nada. Os dejo el chat a cualquiera. Podemos hacer espectáculo, pero el chat es el chat. No hay ni alusiones a Carmen, porque solo hemos hablado un día y se envían muchos gifs como si fuéramos niños pequeños, de hecho lo que yo hago es silenciarlo. Sí, hay stickers y memes sobre ella, pero nada más", sentenciaba el colaborador.