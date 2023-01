Ana Bernal-Triviño ha reaparecido este domingo para dar su opinión sobre el caso de Dani Alves. La periodista y psicóloga, que se dio a conocer para el gran público tras su participación en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el primer documental de Rocío Carrasco en Telecinco, ha cargado duramente contra la cadena de Mediaset por su forma de tratar la entrada en prisión del futbolista, que está acusado de haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona.

Concretamente, ha mostrado su profunda indignación con 'Fiesta', al que ha acusado de mala praxis a la hora de informar y de intoxicar a la audiencia propagando bulos. Según su opinión, una tertuliana del programa presentado por Emma García ha hablado al respecto sin tener información.

"Podéis informar bien y decirle a vuestra tertuliana que Dani Alves está en prisión pero no se debe a la nueva ley. Una cosa es el protocolo y otra el proceso. Se respetan todas las garantías, es un Estado de Derecho. La nueva ley no modifica ese proceso", ha asegurado en su cuenta personal de Twitter.

Aprovechando la polarización que se ha generado en torno a la ley del sí es sí, Bernal-Triviño ha querido despejar una cuestión importante: "La ley no lleva que la declaración de una víctima haga que el hombre vaya a prisión de forma automática. Él también ha tenido la oportunidad de declarar. Con las pruebas el fiscal acusa y con toda la información, la juez determina la prisión. No es solo porque una mujer hable".

"Ya habrá un juicio. El protocolo ante una agresión no hace que el presunto agresor acabe en la cárcel sin su derecho a defensa. Lo decide un juez. La ley ahí no tiene que ver. Hay que informar con responsabilidad y profesionalidad y no intoxicar con bulos", ha finalizado.