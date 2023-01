“A porta aberta” chega hoxe ó seu capítulo 38 (TVG 2, 21.15 horas) con “Federación de razas autóctonas de Galicia (Boaga). O gando que nos define” no que representantes do colectivo explicarán o seu traballo, a súa filosofía e os seus obxectivos. Para elo, o programa elaborado por Producións Celta para a canle autonómica, conta como invitados con José Ramón Justo (director-xerente de Boaga e veterinario), Diego Rois, (veterinario especializado na raza galiña de Mos), Silvia Adán (veterinaria especializada nas razas Ovella Galega e Cabra Galega) e Anisia Arias (xefa de I+D de Boaga).

Así, os espectadores coñecerán que as razas autóctonas de vacas, galiñas, cabras e ovellas están en perigo de desaparecer. Por iso, dende a administración e co esforzo dos gandeiros trabállase por fomentar a cría deste gando para que non desapareza e que a súa rendibilidade vaia en aumento.

A cría do gando autóctono representa un modelo de gandería sostible

A cría do gando autóctono representa un modelo de gandería sostible e está constatada a súa capacidade de adaptación ao cambio climático. A evidencia é que o gando propio de Galicia o é porque naceu a partir das características territoriais e climatolóxicas galegas.

Por outra banda, a TVG 2 emite esta tarde, ás 17.25 horas, un novo capítulo de “Grazas á vida” que, dedicado á vida no rural, aborda a vida e lembranzas de Paz Lamas, mestra xubilada, e Isidro Pardo, creador do museo das abellas “O enredo do abelleiro”. Realizado tamén por Producións Celta, Paz Lamas contará a súa vida coa visita a lugares como Brocos, Vila de Cruces ou o seu colexio. Pola súa banda, Isidro Pardo escolle como sitios significativos Viños, a central hidroeléctrica de Portomedouros e o seu proxecto, “O enredo do abelleiro”.