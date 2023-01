Jorge Javier Vázquez pone fin a sus vacaciones. El presentador ha regresado este martes al plató de 'Sálvame' después de varias semanas de ausencia: "Ya lo dije. Yo dije: 'me voy de vacaciones'. Se acaban mis vacaciones y aquí sigo, en mi puesto de trabajo. No hay más".

“Cada vez que te vas de vacaciones te despiden”, le dijo Rafa Mora a Jorge Javier, que le contestó utilizando una de las frases más míticas de un expresidente del Gobierno: "He vuelto como dije que volvería. Y como dijo Mariano Rajoy: fin de la cita".

Posteriormente, en su primer día tras las vacaciones, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre numerosos temas como el de Olga Moreno, de la que fue muy claro: "Ella no es el que no hable porque sea una mujer discreta y está en un segundo plano. Mentira. No lo hace porque está acojonada".

"Además, toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentira y es incapaz de sentarse en un plató de televisión para defender cualquiera de su teoría porque han sido mentiras absurdas y ha despistado absolutamente siempre. Cada vez que ha escogido hacer una entrevista, primero, lo ha hecho en un medio por escrito, que no ha tenido ocasión de que se le replique, y cuando lo hizo aquí, a la salida de 'Supervivientes', fue grabada y no lo hizo escogió a sus colaboradores, cosa que puedo llegar a entender, pero no eligió a ninguno que pudiera cuestionar sus actuaciones", dijo el comunicador.

El presentador aseguró que Moreno no hizo una "entrevista libre" por el hecho de elegir a los colaboradores: "Eso demuestra que tengas muchísimo miedo a las preguntas que te pueden llegar a hacer".

"Olga Moreno no habla porque está acojonada por el ser, porque ve que la historia está a punto de repetirse, y porque, fundamentalmente, no es una mujer valiente. Se le ha pillado en muchísimas mentiras absolutamente demostables", dijo Jorge Javier, yendo más allá instantes después: "No le tiene miedo al ser, sino a Rocío Flores".