A comienzos de año, los rumores sobre el posible despido de Jorge Javier Vázquez sonaron con mucha fuerza. Cotizalia publicaba en exclusiva que Mediaset valoraba prescindir del presentador en esta nueva era tras el adiós a Paolo Vasile. Desde entonces, nada se ha vuelto a saber de él y todos sus compañeros ya han regresado tras el parón de las vacaciones por Navidad.

Jorge Javier Vázquez continúa sin aparecer en 'Sálvame' mientras que Adela González, María Patiño y Terelu Campos toman las tiendas del programa.

El último día que apareció en televisión fue el 23 de diciembre. Después se marchó de vacaciones y viajó al Caribe tal y como él mismo ha ido relatando en sus redes sociales y en su blog de 'Lecturas'.

"Llevo diez días fuera de España, disfrutando de lo que más me gusta en el mundo: el verano. Y si es caribeño, más. Ya no me acuerdo de si mi psicóloga me dio el beneplácito o no pero el caso es que me he bajado dos aplicaciones para ligar", confesó para desaparecer una semana.

Todo apunta que está desaparición fue para aprovechar sus últimos días de desconexión ya que, tal y como ha avanzado, 'La Razón', el presentador volverá a tomar las riendas de ‘Sálvame’ desde este martes 17 de enero.